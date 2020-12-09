Одноклассники назвали самые обсуждаемые события и известных людей в 2020 году

В этом году многие артисты запомнятся нам и трагичными историями, и громкими премьерами. В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актёры Павел Деревянко и Константин Хабенский. В этом году пользователи соцсети особенно обсуждали награждение Хабенского государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер направил на благотворительность.