Одноклассники назвали самые обсуждаемые события и известных людей в 2020 году

Помимо пандемии коронавируса, которая стала наиболее обсуждаемым событием и имела несколько пиков в течение года, в ОК наиболее активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию и события в Беларусии. Среди известных личностей в своих категориях самыми упоминаемыми были актер Михаил Ефремов, певица Ольга Бузова и футболист Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого.
Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени.
Пандемия коронавируса и связанные с ней события
Пандемия вируса COVID-19 стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год. Пользователи Одноклассников всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети. За год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз.
ОК проанализировали пики обсуждения пандемии и связанных с ней событий в течение всего года. Наибольшую реакцию пользователей вызывало «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России». Также люди активно обсуждали отмену или перенос запланированных событий: в частности, самыми обсуждаемыми стали перенос Парада Победы, новый формат Евровидения, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио.
Самые обсуждаемые события уходящего года
Помимо пандемии коронавируса, в 2020 году было много событий российского и мирового масштаба, которые обсуждали пользователи ОК. В топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам в Конституцию России, президентские выборы и протесты в Беларуси, акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, а также конфликт в Нагорном Карабахе.
Топ-10 обсуждаемых событий в Одноклассниках за 2020 год:
Кто больше не с нами
В числе самых значимых событий Одноклассники также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева.
Топ-10 утрат 2020 года:
Самые обсуждаемые актеры и актрисы
В этом году многие артисты запомнятся нам и трагичными историями, и громкими премьерами. В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актёры Павел Деревянко и Константин Хабенский. В этом году пользователи соцсети особенно обсуждали награждение Хабенского государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер направил на благотворительность.
ТОП-10 обсуждаемых актеров 2020 года в ОК:
Популярная музыка
Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), российский певец Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина.
ТОП-10 обсуждаемых музыкантов 2020 года в ОК:
По всему миру из-за пандемии коронавируса отменялись выступления звезд и другие массовые мероприятия. Артисты переносили свои концерты и туры, поэтому особую популярность у пользователей ОК приобрели онлайн-концерты. Больше всего просмотров в Одноклассниках собрал благотворительный марафон в поддержку фонда «Старость в радость» с участием многих звезд.
ТОП-10 онлайн-концертов 2020 года, по количеству просмотров в ОК:
Также в рамках подведения итогов Одноклассники проанализировали, какие зарубежные композиции собирали больше всего прослушиваний в ОК в 2020 году. Рейтинг возглавила композиция “Blinding Lights” канадского певца The Weeknd.
ТОП-5 зарубежных песен, которые больше всего слушали в ОК в 2020 году:
Напомним, ранее соцсеть определила самые прослушиваемые в 2020 году треки среди отечественных исполнительно в номинации «Хит года!» собственной онлайн-премии. В число номинантов вошли группы Artik & Asti («Девочка, танцуй»), Тайпан & Agunda («Луна не знает пути»), Zivert («ЯТЛ»), Клава Кока & NILETTO («Краш») и Миша Марвин & Ханна («Французский поцелуй»).
Самые обсуждаемые спортсмены
Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду, а также звезды UFC – Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
ТОП-10 обсуждаемых спортсменов 2020 года: