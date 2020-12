Одноклассники назвали самые обсуждаемые события и известных людей в 2020 году

Социальная сеть Одноклассники проанализировала, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году.

Помимо пандемии коронавируса, которая стала наиболее обсуждаемым событием и имела несколько пиков в течение года, в ОК наиболее активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию и события в Беларусии. Среди известных личностей в своих категориях самыми упоминаемыми были актер Михаил Ефремов, певица Ольга Бузова и футболист Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого. Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Пандемия коронавируса и связанные с ней события Пандемия вируса COVID-19 стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год. Пользователи Одноклассников всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети. За год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз. ОК проанализировали пики обсуждения пандемии и связанных с ней событий в течение всего года. Наибольшую реакцию пользователей вызывало «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России». Также люди активно обсуждали отмену или перенос запланированных событий: в частности, самыми обсуждаемыми стали перенос Парада Победы, новый формат Евровидения, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио. Самые обсуждаемые события уходящего года Помимо пандемии коронавируса, в 2020 году было много событий российского и мирового масштаба, которые обсуждали пользователи ОК. В топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам в Конституцию России, президентские выборы и протесты в Беларуси, акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, а также конфликт в Нагорном Карабахе. Топ-10 обсуждаемых событий в Одноклассниках за 2020 год: Пандемия COVID-19 Голосование по поправкам в Конституцию РФ Выборы президента и протесты в Беларуси Арест губернатора Хабаровского края Фургала и акции в его поддержку Конфликт в Нагорном Карабахе Авария с участием Михаила Ефремова Бессмертный полк: онлайн-акция и отмена шествия Выборы президента США Отравление Алексея Навального Смерть Джорджа Флойда и протесты в США Кто больше не с нами В числе самых значимых событий Одноклассники также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева. Топ-10 утрат 2020 года: Михаил Жванецкий Валентина Легкоступова Армен Джигарханян Диего Марадона Борис Клюев Протоиерей Димитрий Смирнов Михаил Кокшенов Протоиерей Всеволод Чаплин Виктор Проскурин Александр Беляев Самые обсуждаемые актеры и актрисы В этом году многие артисты запомнятся нам и трагичными историями, и громкими премьерами. В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актёры Павел Деревянко и Константин Хабенский. В этом году пользователи соцсети особенно обсуждали награждение Хабенского государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер направил на благотворительность. ТОП-10 обсуждаемых актеров 2020 года в ОК: Михаил Ефремов Павел Деревянко Константин Хабенский Александр Петров Дмитрий Нагиев Виктория Исакова Ирина Пегова Марина Александрова Ольга Кузьмина Кристина Асмус Популярная музыка Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), российский певец Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина. ТОП-10 обсуждаемых музыкантов 2020 года в ОК: Ольга Бузова Баста Дима Билан Artik & Asti Полина Гагарина Леонид Агутин Тимати Сергей Шнуров NILETTO Zivert По всему миру из-за пандемии коронавируса отменялись выступления звезд и другие массовые мероприятия. Артисты переносили свои концерты и туры, поэтому особую популярность у пользователей ОК приобрели онлайн-концерты. Больше всего просмотров в Одноклассниках собрал благотворительный марафон в поддержку фонда «Старость в радость» с участием многих звезд. ТОП-10 онлайн-концертов 2020 года, по количеству просмотров в ОК: Благотворительный марафон в поддержку фонда «Старость в радость» Burito Акустика. Онлайн концерт Благотворительный онлайн-концерт Гоши Куценко PIZZA Наталья Подольская IOWA Юлианна Караулова Градусы Митя Фомин Группа «Давинчи» Также в рамках подведения итогов Одноклассники проанализировали, какие зарубежные композиции собирали больше всего прослушиваний в ОК в 2020 году. Рейтинг возглавила композиция “Blinding Lights” канадского певца The Weeknd. ТОП-5 зарубежных песен, которые больше всего слушали в ОК в 2020 году: The Weeknd – Blinding Lights Post Malone – Rockstar Billie Eilish – Everything I Wanted Ariana Grande – 7 rings Dua Lipa – Don't Start Now Напомним, ранее соцсеть определила самые прослушиваемые в 2020 году треки среди отечественных исполнительно в номинации «Хит года!» собственной онлайн-премии. В число номинантов вошли группы Artik & Asti («Девочка, танцуй»), Тайпан & Agunda («Луна не знает пути»), Zivert («ЯТЛ»), Клава Кока & NILETTO («Краш») и Миша Марвин & Ханна («Французский поцелуй»). Самые обсуждаемые спортсмены Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду, а также звезды UFC – Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. ТОП-10 обсуждаемых спортсменов 2020 года: Лионель Месси (футбол) Артём Дзюба (футбол) Хабиб Нурмагомедов (единоборства) Конор Макгрегор (единоборства) Криштиану Роналду (футбол) Александр Овечкин (хоккей) Александр Кокорин (футбол) Неймар (футбол) Александр Логинов (биатлон) Алина Загитова (фигурное катание)

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter