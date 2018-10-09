Смартфоны Apple стали самыми популярными у россиян
Сегодня, 19:00Общество
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В третьем квартале текущего года в сегменте подержанных смартфонов самой популярной у россиян стала продукция Apple.
Так в 51,4% сделок предметом купли-продажи были гаджеты яблочной компании. Об этом девятого октября пишет газета «Известия».
По статистике на сайте «Юла» граждане России чаще всего покупают iPhone 5s за 6 300 рублей, iPhone 6 - за 10 600 рублей и iPhone 6s – за 14 600 рублей.
В январе-марте состав ТОП-три самых популярных у жителей РФ смартфонов не поменялся. Одновременно с этим число реализованных гаджетов сократилось на 12%. Далее по популярности после Apple у населения России идет продукция Samsung (18,5%) и Xiaomi (6,5%).
Средняя стоимость подержанного смартфона в третьем квартале 2018 года была равна 9 950 рублям. В сравнении со вторым кварталом она сократилась на 9%.
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