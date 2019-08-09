В России дан старт продажам новой спортивной Toyota GR Supra

Представители Toyota порекомендовали россиянам выделить эту дату красным цветом в календаре, ведь сегодняшний день станет началом целой эпохи спортивных моделей серии Gazoo Racing в России, информирует RNS.

Стоимость новых Toyota GR Supra пока не называлась. Сам автомобиль оснащен шестицилиндровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил. До 100 километров в час Toyota GR Supra разгоняется за 4,3 секунды. Ее максимальная скорость искусственно ограничена до 250 километров в час.

Новый спорткар от Toyota можно приобрести в 13 дилерских центрах в девяти городах Российской Федерации. Эксклюзивные тест-драйвы новинки пройдут на гоночных треках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.