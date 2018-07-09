В России создают самолет для радиоэлектронного подавления техники
Сегодня, 18:01Общество
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Эксперты ОПК России пытаются сконструировать новый самолет, который сможет создавать помехи и делать бесполезными военные спутники потенциального противника.
Речь идет о глушении сигналов приборов навигации и связи. Об этом пишет RNS.
Кроме спутников разработка российского ОПК должна успешно осуществлять радиоэлектронное подавление любых наземных, воздушных и морских объектов.
Источник издания информирует, что конструкторы уже разработали эскизный проект воздушного судна. Скоро инженеры начнут проведение опытно-конструкторской работы. Новый самолет примут на баланс ВКС России. Он заменит собой Ил-22ПП «Порубщик».
Разработку назвали «Порубщик-2». ВКС воздушное судно придет под другим названием. Самолет будет разработан на базе Ту-214 или Ил-76, подытожил собеседник издания.
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