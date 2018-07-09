В России создают самолет для радиоэлектронного подавления техники

Речь идет о глушении сигналов приборов навигации и связи. Об этом пишет RNS.

Кроме спутников разработка российского ОПК должна успешно осуществлять радиоэлектронное подавление любых наземных, воздушных и морских объектов.

Источник издания информирует, что конструкторы уже разработали эскизный проект воздушного судна. Скоро инженеры начнут проведение опытно-конструкторской работы. Новый самолет примут на баланс ВКС России. Он заменит собой Ил-22ПП «Порубщик».