Эти непостижимые женщины: секреты счастья от жительниц Уфы и не только

В первые весенние дни, когда празднуется Женский день, Медиакорсеть предлагает несколько историй о наших современницах, каждая из которых кардинально изменила свою жизнь.

История первая. Олеся Галкина: Каблуки небесной высоты

Когда я узнала об этом – ревела двое суток. А она – хохотала. Она всегда была такой.

Самый громкий смех на питерском журфаке. Вечно дерзкое мини. Даже в дикий холод: но что ей питерские морозцы – она из Сибири.

Оглушительно высоченные каблучищи. Всегда хлопала дверью до слета с петель. Вечно все теряла. Страшно злилась.

Заплетала 1000 африканских косичек на ночь, чтобы утром – с львиной гривой.

В нее, кстати, влюбился африканец – студент из Мали. В розовой шапочке. В стайке представителей афроконтинента мы его распознавали только по этой пионерской зорьке на лбу. Звали его Чес.

Леська при знакомстве брякнула: «Тебя зовут шахматы?!» - и закатилась своим фирменным смехом. А мне шепнула: «Если он снимет эту розовую шапочку, я ж его завтра не узнаю!».

А он долгие годы слал ей нежные письма.

Еще она могла взять и станцевать танго в метро. Спонтанно. Распугивая унылых пассажиров.

Медиакарьеру сделала легко и стремительно. Писала, как танцевала - искрометно. У нее не только сибирские, но и украинские корни - ее жизненная сила дробила ледники власти. Получила второе высшее – юридическое. Возглавила издательский дом. 14 лет на посту директора.

…Когда она сказала, что бросила все, уехала в область, участвует в строительстве православного поселения для приемных семей и сама стала приемной мамой для 13-летней девочки с безнадежным ДЦП (лежачий инвалид, не работают ни руки, ни ноги), я онемела. И ревела двое суток.

А она смеялась и называла меня сумасшедшей. Честно говоря, я думала ровно наоборот.

Я знала, конечно, что она человек верующий, последние годы совмещала свое директорство с волонтерством в детских домах. Но не придавала этому фундаментального значения. Порой даже иронизировала:

- Лесь, ну объясни, пожалуйста, как именно ты чувствуешь постоянное присутствие Бога в своей жизни?

- Ну, как-как? – удивлялась Леська. – Да элементарно! Вот на днях не могла найти факс. Затерялся куда-то в моем вечном бардаке – а бумажка важная. Попросила Николая Угодника помочь найти. Смотрю – какой-то уголок торчит. Потянула – заветный листочек и нашелся!

Я тогда скептически «ухмылялась в усы»: смущал какой-то прикладной оттенок, нарочитая пользушность ее веры.

А теперь вот – бац! – и появилась Инна, которая сначала приняла Леську в штыки. Бунтовала (переходный возраст, тяжелое течение болезни, предательство первой приемной мамы, не выдержавшей тягот бремени).

Леся и в тот момент не потеряла чувство юмора: подсадила ее на «Ласковый май» («Шатунов - тоже детдомовец!»), инсценировала «Тристана и Изольду» с картонными мечами. Инна начала смеяться и учиться танцевать.

- Ты не представляешь, Машка, как она танцует, лежа на кровати! Как может танцевать человек, который не может двигать практически ничем? Да у нее каждая мышца, которая еще не атрофирована, колбасится за десятерых! И перестань реветь! Здесь сантименты ни к чему. Таких, как Инна, это оскорбляет!

…Памперсы вместо презентаций, горы таблеток для Инны вместо горы приглашений на статусные мероприятия… «Да, раньше я была в эпицентре событий, все было таким важным, но там не было души»…

Прости, моя неожиданная Леська, выходит, я недооценивала тебя всю жизнь.

Секрет счастья от Олеси (по версии автора):

Она – герой. Амбразура реальна. Но смех ее такой громкий, что выстрелы не слышны.

И сердце на таких высоченных каблуках, что я бы уже ноги переломала.

История вторая. Алида Деревяннова: Фантастическая селф-мейд

Мне говорили, что она открыла в центре Уфы кондитерскую с нуля, совсем одна в 24 года, и добилась невероятных успехов. Что у нее все божественно вкусно. Что она большая молодец.

Я слабо верила: так часто за женским бизнесом, стремительно набравшим высоту, стоит кто-то и что-то.

Я написала ей, предложила интервью, объяснила, что Медиакорсеть хочет рассказать о ее бизнес-пути, об успехах. Казалось бы, такой живой интерес СМИ должен польстить молодой бизнесвумен, и она пылко откликнется сию же секунду.

Алида молчала. Я прождала до полуночи и вновь напросилась на встречу. В час ночи она согласилась, но без всяких эмоций. Просто назвала время и адрес.

На следующий день была метель, пробки, и я опаздывала. Ехала и представляла, как героиня, напомаженная и наманикюренная, нервно глотает кофе. Захожу в кондитерскую – никого из напомаженных и ожидающих. Долго объясняла бариста, что у нас с Алидой назначена встреча. Он ушел в цех, и далеко не сразу оттуда выскочила взмыленная девушка, сказала, что ей надо доделать конфеты и предложила подождать, не особо упрашивая при этом.

Т.е. был прямой посыл: «Хотите - ждите, хотите – нет, я работаю, мне не до интервью». И тогда я поняла: она не рисуется, она - реальный пахарь, и я буду ждать ее хоть до утра.

Вышла, села, предложила кофе – себе заказала с максимальным содержанием кофеина. Женственная. Красивая. Но смотрит очень прямо, цепко. Не то, чтобы напрягаешься внутренне, но понятно – крепкий орешек. Улыбается, но при этом как будто ждет удара. Выяснилось, что это боксерская привычка: Алида занималась тайским боксом.

- Да, я могу совмещать несовместимое: слушать рок, заниматься боксом и делать мимимишные торты.

Вообще, она никакой не кондитер. Нефтяник по образованию. В нефтяной колледж поступила по жесткому принуждению опекуна. Алида – сирота. Папа в деревне. Она с 6 лет в ежовых рукавицах тетки-опекуна в Уфе.

- У меня было бескопромиссное детство.

С отличием закончив нефтяной колледж и под прессингом преподавателей легко поступив в университет, все-таки бросила его. 5 лет работала в кафе, ресторанах, гостиницах. Вышла замуж, родился Богдан – «мое чудовище Бо». Чудовище = очень большое Чудо.

Никогда ранее не получалось вкусно готовить, но ребенок перевернул мир, и мама захотела творить. В идеале - с пользой для семейного бюджета, потому что муж не желал выходить из зоны комфорта: его устраивала маленькая, но стабильная зарплата. Алида мечтала о большем.

Возникла дилемма: вязать на заказ или готовить на заказ. Вязать долго и сложно. Готовить проще и быстрее.

Вот тут и замаячил на горизонте кондитерский талисман Алиды – французский макарон, крошечное миндальное пирожное, сделавшее эту девушку звездой кондитерского Инстаграма. Впервые она решила испечь макарон по совету подруги, при этом сама никогда его не пробовала.

У Алиды был древний миксер за 300 руб, довоенная газовая духовка и муж, который, скрепя сердце, позволил ей взять 500 руб из детского пособия на 1 кг миндальной муки. Первый макарон, как и всякий первый блин, не удался. Муж окончательно разуверился. А Алида целый месяц шерстила интернет, рыла информацию по технологии приготовления этого внешне простого, но очень капризного десерта.

И она победила эту капризулю! Разобравшись с классическим рецептом, начала красивые эксперименты с оригинальными начинками не только на миндальной, но и на фундуковой, фисташковой основе. Алида прочно заняла самую модную, востребованную нишу и заняла ее качественно и основательно. Многие считают, что она делает самые вкусные «макарошки» в Уфе. Она их обожает: «мои любимые пухляшки!»

Рецепт успеха от Алиды прост: Много Любви + Только Натуральные Ингредиенты

Полтора года пекла дома, собирая заказы через интернет. Затем приняла приглашение одной уфимской кофейни выставлять продукцию под проценты. В розницу тоже все пошло удачно: на долю Алидиных десертов приходилось 70% всей выручки кофейни.

Руководство кофейни решило делать то же самое, но дешевле, на смесях. Алида хлопнула дверью и открыла свое ИП. Арендовала две площадки: на одной (совершенно голой) организовала мини-цех, на другой – временную витрину.

Кредит не брала принципиально. Создавала кондитерскую несколько месяцев: заработала – вложила – отремонтировала – заработала – купила барную стойку и т.д.

- Я просто здесь жила. Спала по 3 часа в сутки, разрываясь между выпечкой, ремонтом, ребенком, который тогда еще не ходил в детский сад. Я ушла от мужа, ничего не взяв, выплатив его кредиты. Богдан спал прямо под барной стойкой. Ремонт делали по ночам, держались только на энтузиазме или, как говорят на соревнованиях, когда бойцы уже выдохлись, - на морально-волевых. Но я не могла по-другому.

- Подсознательно я всегда понимала, что не хочу работать «на дядю», что я должна иметь свое любимое дело. И вот оно у меня появилось. Я не думала об оборотах. Я просто делала.

У Алиды звонит телефон:

- Очень высокая температура? Ну, ничего. Дай ему парацетамол, раздроби таблетку. Я буду допоздна. Раньше никак.

- Ребенок заболел? – спрашиваю.

- Да, не страшно. Он с моим любимым мужчиной. Я ему доверяю как себе. Все будет хорошо. Понимаете, раньше я была мужиком в семье, все приходилось решать самой. А теперь в мою жизнь пришел человек, который учит меня быть слабой и прекрасной женщиной.

Ну, быть слабой у нее не очень-то получается, если честно. Алида все равно работает практически без выходных, постоянно откладывая желанный отпуск. В предпраздничные дни ночует в кондитерской, творя до утра.

- Мне это по-настоящему интересно, меня захватывает процесс, я получаю реальный кайф от результатов своего труда. И людям нравится то, что я делаю. Я вижу живые, искренние, горячие отзывы! (У Алиды 27000 подписчиков в Инстаграме - прим. Медиакорсеть.) И это меня мотивирует больше, чем финансовые отчеты.

Небольшие предварительные итоги Алиды (по ее собственной версии): за год купила квартиру и машину, у нее самый лучший мужчина и самое прекрасное Чудовище Бо, два котенка, белое пианино и Любимое Дело.

Алида утверждает, что мало кто из уфимских кондитеров по-настоящему понимает химию своего производства, а большинство потребителей попросту не задумываются о качестве. А ведь неправильный температурный режим может убить не только вкус, но и пользу. Есть недобросовестные производители, предлагающие под видом популярного товара низкосортные подделки.

Поэтому встреча с по-настоящему изысканными вкусами нам еще только предстоит. Отчасти благодаря мастер-классам, которые с успехом проводит эта девушка, сама постоянно обучающаяся у московских и питерских топ-мастеров.

Алида не боится раскрывать свои профессиональные секреты и оздоравливать конкуренцию. Потому что, кроме теории, нужна еще душа – а это не продается.

- У нас отлично слаженная пятерка: помощник-кондитер, заготовщица, два администратора и я. Все вроде бы отстроено, но я хочу все переделать. Мечтаю о светлых тонах в интерьере. Все будет изысканнее, красивее, вкуснее, продуманнее и удобнее. Мы будем совершенствоваться, потому что по-другому я не могу.

Это в ближайшей перспективе. А в отдаленной и гипотетической - Алида считает, что уровень Уфы она уже переросла, в Москву двигаться нет смысла, а вот бизнес за границей рассмотреть стоит. Получая фото десертов от друзей из Дубая, Лондона, она взрывается: «Такое низкое качество по такой баснословной цене!». В общем, надо ехать и показывать, как надо.

…Эта девушка постоянно жаждет «движухи», даже когда повредила ногу и ей прописали полный покой.

- Было смешно: меня в тот момент все спрашивали не «как повредила», а «кого ударила?» - смеется Алида.

Секрет счастья от Алиды (по версии автора):

Да, она - боец. Мощный. Волевой. Харизматичный. Который всегда раздвигает канаты ринга.

История третья. Анастасия Рождествина: Мне - 35, и я не стесняюсь играть в куклы

Настю мне преподносили как «шкатулку с сюрпризом», как Алису, создавшую собственный мир, как персонаж, заигравшийся с жизнью. Напросилась в гости. В ответ услышала:

- Вы только не пугайтесь – у меня дома склад-мастерская.

Приветствовала хрупкая девушка неопределенного возраста и неугомонное птичье щебетанье:

- С детства обожаю все крылатое. Хотелось бы что-то крупногабаритное, но пока это просто попугайчики.

Принесенный десерт к чаю так и остался в прихожей. Какой чай, когда вот она – дверь в кукольное царство, и чувствуется, как «Алисе» не терпится поделиться своими сокровищами.

- Извините за елку – у нас семейная традиция убирать ее 8 марта.

Усесться на пол под елкой в этом мире было более естественным, чем на диван. Так и просидели три с половиной часа – пролетели как 3 минуты. О куклах Настя может говорить вечно и с таким жаром, что незаметно, как подкрадываются сумерки.

Главная ее страсть сегодня – это ООАК (авторское изменение внешности фабричной куклы - в переводе с англ. дословно расшифровывается как One Of А Kind – единственная в своем роде) на основе Монстр Хай и Барби. Это значит, что покупается дорогая фирменная куколка, раздевается, моется, счищается весь макияж, вся прорисовка лица, снимаются волосы – кукла превращается в бездушную, безыдейную лысую болванку, на основе которой начинается сотворение нового существа, создание нового образа.

На это может уйти месяц, а может и целый год, как на крылатую Гами – последний эксперимент Насти.

- Конечно, некоторых это шокирует, - улыбается Настя. – «И давно ты вдарилась в куклы, да еще в каких-то монстров?!» – спрашивают. - Я ж внешне классический «ботаник», на работе (в фирме по продаже стройматериалов и сантехники – прим. Медиакорсеть) серьезная-серьезная, а тут вон что. К тому же, не все понимают философию мультфильма «Монстр Хай», неверно обвиняя его в агрессивности.

Я пересмотрела его вдоль и поперек, и поняла, что весь этот «монстрячный» набор – всего лишь модный антураж. Основная идея сериала вполне адекватна: будь собой. Неважно, какой ты: белый, черный, красный в горошек, с клыками или рыбьим хвостом – не стесняйся, двигай вперед, будь собой, у тебя всегда найдутся друзья!

«Вдарилась» - то есть как головой ударилась. Как правило, под такими экзотическими хобби, как у Насти, люди начинают подозревать психологические травмы, глубокие детские переживания, «незакрытые гештальты».

Настя смеется:

- Возможно, я и главный псих в семье, но не настолько. В отличие от многочисленных мамочек, которые занимаются куклами, чтобы доиграть со своими детьми то, что не доиграли в детстве, у меня детство доигранное. Оно было абсолютно счастливое.

И рамки моих игр всегда были шире дежурного набора «дочки-матери» и «чаепиетие». Я воссоздавала сюжеты любимых мультфильмов. Плюшевый мишка мог быть сегодня Кащеем Бессмертным, а завтра – Василисой Прекрасной. Это было нормально, весело, это не требует компенсации.

Я хорошо помню, как зависала над пластикой движений. Могла несколько минут детально продумывать, как будет стоять Золушка, как будет порхать ее платье – неважно, что платьем был носовой платок.

- Может, стоило стать режиссером?

- Нет-нет, что вы! Я не умею додумывать. Я мыслю разрозненными эпизодами, и образы ко мне приходят уже готовые.

Кстати, одна из младших сестер Насти нашла себя в театральном искусстве как актер-кукольник, работает в московском Театре теней. Но создавать куклы она не любит, а любит озвучивать. Казалось бы, идеальный тандем для сестер: реквизитор-актер. Ан нет. Настя считает, что после перевода любви на профессиональные рельсы запал быстро иссякнет.

Она вообще не любит что-либо продавать из своих творений, хотя изредка и вынуждена: шьет на заказ кукольную одежду и обувь (фантастически реальные туфли, сапожки размером с ноготь), текстильные игрушки для друзей и знакомых. Но дохода с этого не имеет: вся выручка уходит на покупку новых кукол и расходных материалов для OOАК-творчества. У Насти эта система «Товар-Деньги-Товар» выглядит как «Куклы Содержат Кукол».

- Я не могу себе позволить изъять 4000 рублей из семейного бюджета на покупку двух коллекционных Барби, о которых давно мечтаю и образы к которым уже сидят в голове. И поэтому я шью на заказ зайчиков и котиков. Вот продала их и купила Барби-мальчика из фильма «Голодные игры» - буду делать из него Бога ветров с длинными волосами до колен, в костюме по мотивам одежды народов Крайнего Севера.

Свои OOAK-творения Настя продавать не спешит. Для нее это сейчас чистый эксперимент и наработка технологий. Да и желают купить пока только подростки - фанаты мультфильмов. А Настины работы - это уже не просто игрушка, это тонко продуманный арт-объект, порой очень сложный в управлении. Например, морскую богиню Руслану одеть-раздеть не каждый взрослый способен без спецподготовки – настолько ювелирно тонкие там детали. К слову, лицо этой дивы перерисовывалось 5 раз – Настя нанощепетильна.

Голубиные перья для крыльев последней куклы Гами собирали всей фирмой – у Насти понимающие коллеги. Кожаный костюм родился из перчатки начальницы, которую ей было жалко выбросить: кожа дорогая, нежная – как раз то, что надо.

Источник вдохновения – мифическая птица Гамаюн и гарпия. Настя долго разрабатывала механизм подъема и складывания крыльев, хотелось, чтобы были как живые. Часами просиживала у клетки с попугаями. Помогли и полтора года в Авиационном (начинала там учиться, но все же сменила профиль на модельера-конструктора женской одежды).

В итоге решила каждое перышко крепить на независимой подвеске. Чудовищно кропотливый труд. В общей сложности вся проработка образа заняла около года. Ведь куклам Настя может уделять только 2 часа в день после основной работы:

- Один профессиональный орнитолог написал мне: «Не верю, что это крыло собрано Вами». И это был лучший комплимент.

По поводу замужества у Насти четко выработанная позиция:

- Я - целый человек. Все мои половинки во мне. Я не хочу есть – и я не ем, не заставляю себя просто потому, что «надо». Я выбрасываю лишнюю еду в мусорное ведро. Мой желудок – не альтернатива мусорке.

Так же и с мужчинами. Я не голодна. Не ощущаю, что мне чего-то не хватает, не чувствую себя ущербной и обделенной.

Мне, конечно, делали предложения. Но это же ужас-ужас! Я как представлю, что этот человек каждый день будет ходить тут туда-сюда, что я должна буду посвящать ему большую часть своего времени – о, нет! Только не это!

Конечно, все пугают стаканом воды в старости. Но даже наличие семи детей не гарантирует того, что этот стакан возникнет. Дети нам ничего не должны. И мужья ничего не должны. Не все женщины это понимают.

Еще любят попенять на физиологию: мол, одумаешься, да будет уже поздно… Не будет! Если мне когда-то захочется стать мамой – возьму ребенка из детдома.

Мои подруги уже перестали вести подобные разговоры. Они поняли, что со мной все в порядке и меня не надо спасать.

Возвращаясь к теме собственного творчества. Настя поделилась мечтой делать целиком авторские куклы.

- Сейчас с монстрами поиграю, напрактикуюсь с шарнирами, с созданием крыльев. А после крыла человеческий локтевой сустав сотворить будет нетрудно, - поясняет она. - Я уже купила себе дрель, папа презентовал лобзик, надо освоить паяльник. Мечтаю сделать морское многорукое существо. Птицы и рыбы очень похожи по пластике. Рыбы тоже летают, только в воде. Море хранит для меня неисчерпаемые творческие возможности.

Творческий процесс у Насти протекает под собственные комментарии.

- Ну, куда же падаешь, дорогая моя! Ну, зачем же ты так делаешь?!

- Потерпите, женщина!

Да, Настя разговаривает со своими куклами. А кто-то разговаривает с телевизором, ходит на выборы. Рождествина не производит впечатление заигравшегося человека. Она слишком самоиронична для этого.

Секрет счастья от Насти (по версии автора):