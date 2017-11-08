Глава Минобра России пошла на компромисс: два часа родного языка в школах

Склонить министра образования и науки России Ольгу Васильеву к принятию такого решения смог ее коллега из Татарстана Энгель Фаттахов.

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что министр образования и науки РФ Ольга Васильева выразила готовность поддержать предложение выделить в школах два часа в неделю для изучения родных языков, как государственных. При этом в старших классах – 10-м и 11-ом – предлагается изучение родного языка все-таки сделать добровольным, чтобы школьники получили больше времени для подготовки к выпускным экзаменам. Об этом в Госсовете Татарстана сообщил глава минобразования Татарстана Энгель Фаттахов. По его словам, такого компромиссного решения удалось достичь вчера во время встречи с Ольгой Васильевой.

Напомним, вопросы изучения родных языков в национальных республиках в последнее время стал весьма актуальным. Только в Башкирии за последние полгода прошло два массовых митинга на эту тему.

Организаторы последнего такого митинга, состоявшегося 16 сентября, проведение которого не было согласовано с мэрией Уфы, были оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Новость о согласии Ольги Васильевой на принятие компромиссного решения общественники Башкирии встретили с воодушевлением.

- Я считаю это большой победой, светлая полоса в череде мрачных новостей. Особенно отрадно, что такая практика преподавания башкирского и других родных языков уже давно реализована в Башкирии, и она является наиболее оптимальной, не отнимающей время у других предметов, - отметил в беседе с корреспондентом Медиакорсети общественник, член Конгресса башкирского народа Ильгиз Султанмуратов. – Причем в Татарстане эта победа стала совместным достижением государственной власти и общественников. Единственное, что хочу отметить: в нашей республике этим вопросом больше занимались общественники, а власти предпочли пустить ситуацию на самотек, а вот в Татарстане именно представители власти смогли убедить федеральный центр в необходимости все-таки пойти на компромисс. Но не это главное. Хорошо, что ситуация сдвинулась с мертвой точки и, наконец-то, наметился компромисс.