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В Уфе организаторов митинга за башкирский язык забрали в полицию

17 сентября 2017, 12:24
Молодых людей держали в райотделе около двух часов.

Вчера, 16 сентября, вечером, в соцсетях появилось тревожное сообщение, крайне обеспокоившее участников состоявшегося в Уфе митинга в защиту башкирского языка.

Очевидцы сообщили, что полицейский спецназ задержал и увез в неизвестном направлении лидера общественной организации «Башкорт» Фаиля Алчинов, а также главу южного филиала организации Юлая Аралбаева и зауральского филиала – Айнура Ишкильдина.

Свидетели происшедшего сняли видео задержания своих единомышленников и выложили его в соцсетях.

- Вот так поступают с теми, кто выходит в защиту своего родного языка и своих конституционных прав, - таким комментарием сопроводили видео его авторы.

Как минимум, в течение двух часов, связаться с задержанными их близкие не смогли.

Затем выяснилось, что молодых людей задерживали за проведение несанкционированного митинга, но вскоре уже освободили. Их с восторгом встретили другие участники организации «Башкорт».

Напомним, вчера днем на площади перед Дворцом спорта, на улице Зорге в Уфе, прошел митинг в защиту башкирского языка. Ранее администрация города отказала в предоставлении места для митинга, в связи с тем, что все, отведенные для этого площадки в городе будут в субботу заняты. Оказалось, что их займут сельхозпроизводители под ярмарки. Однако это обстоятельство не остановило башкирских активистов, и митинг они все-таки провели.

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