В Уфе организаторов митинга за башкирский язык забрали в полицию

Напомним, вчера днем на площади перед Дворцом спорта, на улице Зорге в Уфе, прошел митинг в защиту башкирского языка. Ранее администрация города отказала в предоставлении места для митинга, в связи с тем, что все, отведенные для этого площадки в городе будут в субботу заняты. Оказалось, что их займут сельхозпроизводители под ярмарки. Однако это обстоятельство не остановило башкирских активистов, и митинг они все-таки провели.