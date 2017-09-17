В Уфе организаторов митинга за башкирский язык забрали в полицию

Вчера, 16 сентября, вечером, в соцсетях появилось тревожное сообщение, крайне обеспокоившее участников состоявшегося в Уфе митинга в защиту башкирского языка.
Очевидцы сообщили, что полицейский спецназ задержал и увез в неизвестном направлении лидера общественной организации «Башкорт» Фаиля Алчинов, а также главу южного филиала организации Юлая Аралбаева и зауральского филиала – Айнура Ишкильдина.
Свидетели происшедшего сняли видео задержания своих единомышленников и выложили его в соцсетях.
- Вот так поступают с теми, кто выходит в защиту своего родного языка и своих конституционных прав, - таким комментарием сопроводили видео его авторы.
Как минимум, в течение двух часов, связаться с задержанными их близкие не смогли.
Затем выяснилось, что молодых людей задерживали за проведение несанкционированного митинга, но вскоре уже освободили. Их с восторгом встретили другие участники организации «Башкорт».
Напомним, вчера днем на площади перед Дворцом спорта, на улице Зорге в Уфе, прошел митинг в защиту башкирского языка. Ранее администрация города отказала в предоставлении места для митинга, в связи с тем, что все, отведенные для этого площадки в городе будут в субботу заняты. Оказалось, что их займут сельхозпроизводители под ярмарки. Однако это обстоятельство не остановило башкирских активистов, и митинг они все-таки провели.