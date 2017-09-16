Митинг в защиту башкирского языка в Уфе собрал тысячу человек

Буквально полчаса назад в Уфе перед Дворцом Спорта начался митинг организации «Башкорт» в защиту башкирского языка. Ранее мы писали о том, что решение суда о митинге в защиту башкирского языка не вступило в законную силу. На мероприятие уже в первые двадцать минут пришли около 800 человек. Наш корреспондент с места событий передает, что количество участников становится все больше. Люди пришли на митинг со своими детьми, пришли молодые люди, а также представители старшего поколения: учителя башкирского языка, известные публицисты, представители общественных организаций.