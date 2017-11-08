Башкирия попала в десятку самых коррумпированных регионов страны
Рейтинг опубликован на портале правовой статистике Генпрокуратуры РФ. В Башкирии сначала года было зарегистрировано 60 преступлений по статье "получение взятки".
На первом месте в списке - Москва, где зарегистрировано 184 преступления, на втором - Московская область, где показатель составил 102. Третье место занял Санкт-Петербург с 84 преступлениями.
Помимо Башкирии в топ-10 из ПФО также вошла Самарская область, которая заняла пятое место. Здесь зарегистрировано 76 преступлений по ст.290.
Одним из самых громких в этом году стало дело в отношении старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности отдела полиции Баймакского района. Как сообщили в 33-летний полицейский подозревается в покушении на мошенничество. Майор полиции постарался запугать местного фермера привлечением к уголовной ответственности за вырубку леса. Оперативник стал требовать с него 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования.
Также СМИ сообщали о совершении преступления бывшей сотрудницей МВД и ее адвокатом. Полицейские выявили, что несколько газозаправочных станций в Уфе незаконно продавали газ без разрешительных документов. В результате были изъяты документы, компьютерная техника и другое имущество.Оперуполномоченный полиции предложила директору организации взятку в 500 тысяч рублей для оказания содействия в прекращении проверки и возврате изъятых документов. В передаче взятки выступил знакомый адвокат оперуполномоченной. Предприниматель же заявил о взяточничестве в правоохранительные органы.