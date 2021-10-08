В Уфе был найден мертвым актер молодежного театра Евгений Лопатин

Так, коллеги погибшего отзываются о нем как о хорошем актере, а также выражают свое сожаление в связи со смертью Евгения. Известно, что погибший служил в театре с 2011 года и сегодня, 8 октября, также должен играть роль Швабрина в постановке «Капитанская дочка».