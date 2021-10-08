В Уфе был найден мертвым актер молодежного театра Евгений Лопатин

В Уфе был найден мертвым актер молодежного театра Евгений Лопатин
В Уфе был найден мертвым актер молодежного театра Евгений Лопатин
Вчера, 13:15ОбществоЭлина Сайфранова
Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Стало известно, что на 37 году жизни Евгений Лопатин актер уфимского молодежного театра был найден мертвым в собственной гримерной. Предположительно, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Так, коллеги погибшего отзываются о нем как о хорошем актере, а также выражают свое сожаление в связи со смертью Евгения. Известно, что погибший служил в театре с 2011 года и сегодня, 8 октября, также должен играть роль Швабрина в постановке «Капитанская дочка».

У актера остались жена и сын.

Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем, кто знал и любил Евгения Лопатина.

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