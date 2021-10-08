Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жилой застройкой зеленых зон в Башкирии

Стало известно, что видеообращение жителей Уфы к Александру Бастрыкину с просьбой спасти городские леса от незаконной застройки — достигло цели. Пресс-служба СК России сообщила, что данная ситуация поставлена на контроль центрального аппарата Следкома.
Так, в главном ведомстве отмечают, что СК Башкирии уже проводит процессуальную проверку и в скором времени состоится прием инициативной группы граждан. Известно, что сам Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Денису Чернятьеву «тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях».
Напомним, что жители Уфы были возмущены тем, что застройка зеленых зон города проводится без проведения публичных слушаний. Также они требуют аннулировать решения о застройках и наказать всех виновных.