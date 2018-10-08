Актриса «Игры престолов» рассказала о съемках фейковых сцен сериала

Данные сцены снимали для того, чтобы избежать утечек эпизодов финального сезона сериала. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».

В «Игре престолов» Софи Тернер исполняет роль персонажа Сансы Старк. По ее словам, съемочная команда сериала была вынуждены снимать ложные сцены. Это было необходимо, чтобы сбить с толку папарацци. Последние всегда скрывались поблизости.

Актеры игры престолов постоянно были одеты в сценические костюмы. Иногда звезды по полдня ничего не делали, прячась от репортеров. Съемки проходили в Хорватии.

Тернер добавила, что секретность во время съемочного процесса была просто «сумасшедшая». Ради этого в сценарии даже изменили имена актеров. Съемочная группа достала устройство, которое может выводить из строя квадрокоптеры. Последние могли использовать, чтобы снять на видео происходящее на съемочной площадке.