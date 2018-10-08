Актриса «Игры престолов» рассказала о съемках фейковых сцен сериала
Британская актриса Софи Тернер, которая снимается в сериале «Игра престолов», поделилась с журналистами информацией о съемках фейковых сцен.
Данные сцены снимали для того, чтобы избежать утечек эпизодов финального сезона сериала. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».
В «Игре престолов» Софи Тернер исполняет роль персонажа Сансы Старк. По ее словам, съемочная команда сериала была вынуждены снимать ложные сцены. Это было необходимо, чтобы сбить с толку папарацци. Последние всегда скрывались поблизости.
Актеры игры престолов постоянно были одеты в сценические костюмы. Иногда звезды по полдня ничего не делали, прячась от репортеров. Съемки проходили в Хорватии.
Тернер добавила, что секретность во время съемочного процесса была просто «сумасшедшая». Ради этого в сценарии даже изменили имена актеров. Съемочная группа достала устройство, которое может выводить из строя квадрокоптеры. Последние могли использовать, чтобы снять на видео происходящее на съемочной площадке.
Что касается своего персонажа Сансы Старк, то Тернер сказала, что та в новом сезоне более уверена в себе. Она «становится собой». В прошлых сериях Старк не могла найти себя. Она разрывалась между тем, «что она хочет и кем она хочет быть».