Мужчина пытался дать взятку сотруднику ФСБ в Башкирии чтобы избежать уголовного дела

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ФСБ в Башкирии чтобы избежать уголовного дела
Мужчина пытался дать взятку сотруднику ФСБ в Башкирии чтобы избежать уголовного дела
Вчера, 16:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: видео УФСБ России по Башкирии
За столь опрометчивый поступок он в скором времени ответит перед судом, сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии 8 августа.

Для жителя Нефтекамска попытка «подстраховаться» от возбуждения против него уголовного дела переросла в настоящее уголовное дело. Его по статье «дача взятки в крупном размере» уже возбудили и все из-за того, что 36-летний мужчина откуда-то выяснил, что своей деятельностью заинтересовал правоохранителей. Связана она была с вероятной причастностью к хищению креплений для соединений рельсов.

«Съехать» с рельсовой истории мужчина решил с помощью взятки сотруднику ФСБ, которому опрометчиво предложил 200 тысяч рублей за прекращение активных действий в отношении него и его деятельности.

Однако ожидания ныне обвиняемого сотрудник ФСБ не оправдал, на сделку с ним не пошел, вместо чего пошел к своему прямому руководству и доложил о сомнительном предложении. Вместе руковоство и сотрудник решили взяточника взять «на горячем», и когда тот пытался передать правоохранителю 200 тысяч рублей был задержан с поличным. Несмотря на этот факт своей вины мужчина в содеянном не признал, суд несмотря на это принял решение заключить подозреваемого под стражу.

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