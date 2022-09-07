Жители Башкирии на этой неделе станут свидетелями двух космических явлений

Жители Башкирии на этой неделе станут свидетелями двух космических явлений
Жители Башкирии на этой неделе станут свидетелями двух космических явлений
Сегодня, 19:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI

Жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны и Сатурна

Космическое явление можно будет увидеть в небе в ночь с 8 на 9 сентября, а также с 11 на 12 сентября, сообщает уфимский планетарий.

Жители Башкирии станут свидетелями двух космических явлений. Так, первое космическое явление ожидается с 8 на 9 сентября. Как сообщает уфимский планетарий, Луна пройдет рядом с Сатурном, который взойдет в 19:09 по местному времени. Шестая по счету планета расположится выше и правее Луны и будет выглядеть ярче всех звезд.

Далее, в ночь на 12 сентября жители региона смогут увидеть сближение уже Луны и Юпитера. По информации планетария, Юпитер взойдет 11 сентября на востоке в 20:00, его можно будет заметить сразу над Луной, она появится в небе в 20:20.

Уже в полночь Луна и Юпитер поднимутся над горизонтом и будут видны на юго-востоке. Наблюдать за явление можно будет до того, как Юпитер исчезнет на восходе Солнца.

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