В Башкирии планируется решить проблемы обманутых дольщиков к 2024 году

Более 7 тыс. жителей Башкирии годами не могут получить свои квартиры.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, проблема обманутых дольщиков стоит в республике очень остро, но власти республики планируют решить ее к 2024 году: — Задача амбициозная и требует системного подхода. Самым эффективным механизмом здесь является государственно-частное партнерство. То есть мы привлекаем крупных девелоперов, у которых есть и опыт, и ресурсы, и деньги, с тем, чтобы они завершили строительство проблемных домов. Андрей Назаров также подчеркнул, что в регионе налажена работа с федеральным фондом защиты прав дольщиков, откуда удалось привлечь 6,7 млрд руб. в качестве софинансирования для завершения строительства 60 многоквартирных домов (3 тыс. пострадавших семей). — Повторюсь: то, что люди годами не могут получить свои квартиры, — это неправильно. <…> Подвести их мы никак не можем. Это не просто вопрос абстрактной справедливости. Во-первых, это вопрос социальной и политической стабильности. Не надо плодить недовольных. Во-вторых, эта проблема прямо влияет на общее состояние экономики республики. <…> Так что пустить эту проблему на самотек мы не можем. По поручению Главы Республики занимаюсь этой проблемой еженедельно.

