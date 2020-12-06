В Башкирии планируется решить проблемы обманутых дольщиков к 2024 году

— Повторюсь: то, что люди годами не могут получить свои квартиры, — это неправильно. <…> Подвести их мы никак не можем. Это не просто вопрос абстрактной справедливости. Во-первых, это вопрос социальной и политической стабильности. Не надо плодить недовольных. Во-вторых, эта проблема прямо влияет на общее состояние экономики республики. <…> Так что пустить эту проблему на самотек мы не можем. По поручению Главы Республики занимаюсь этой проблемой еженедельно.