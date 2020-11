В Башкирии выявили 256 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией

Минздрав Башкирии представил новые данные о заболевших внебольничной пневмонией.

За прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 256 человек. Из медучреждений по выздоровлению выписались 238 пациентов. Министерство здравоохранения Башкирии ранее сообщало, что за девять месяцев 2020 года подтверждено 23 112 пациентов с пневмонией. В прошлом году выявлено 16 939 случаев. Кроме того, с января по сентябрь от пневмонии скончались 1,5 тысячи человек, за девять месяцев 2019 года — 860. Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 93 ковид-пациента. Всего с начала пандемии новый вирус подтвердился у 10956 жителей Башкирии.

