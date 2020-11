Минздрав Башкирии опубликовал свежие данные о пациентах с пневмонией.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что в Башкирии за минувшие сутки выявлено 279 новых пациентов, зараженных пневмококковой инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии. При этом выписаны из стационаров 267 человек, которые, по данным ведомства, излечились от пневмонии. Общее число заболевших пневмонией жителей Башкирии Минздрав в официальную сводку не включает. По другим данным, их число уже превысило две тысячи человек.

