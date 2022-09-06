В Башкирии за прошедший купальный сезон погибло 84 человека

За минувший купальный сезон 74 взрослых и 10 детей погибли на водоёмах республики. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии сообщил глава республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
Сообщается, что в рамках купального сезона удалось спасти жизни 247 человек, в числе которых 67 несовершеннолетних. Примечательно, что многие инциденты произошли на территории необорудованных пляжей с установленными знаками о запрете купания. Так, в августе этого года в озере Солдатское в Уфе утонул мужчина, другой инцидент произошёл на необорудованном для купания участке реки Белая — мужчина в попытке уйти от сотрудников полиции бросился в воду и утонул.
В свою очередь, данные статистики прокомментировал глава региона Радий Хабиров, призвавший глав муниципалитетов оборудовать пляжи для купания. По словам руководителя республики, данная мера должна уменьшить количество трагических инцидентов на воде.
Напомним, что летом 2022 года на территории республики функционировало 126 обустроенных для купания пляжей. Примечательно, что самым популярным местом для купания среди уфимцев этим летом стал пляж на озере Кашкадан. Так, согласно данным УГЗ Уфы, на момент 4 августа на пляже успело отдохнуть свыше 58 тысяч человек. При чём в конце августа в озере едва не утонул 37-летний местный житель — мужчина в состоянии опьянения попытался заплыть на глубину, однако в какой-то момент начал захлёбываться.