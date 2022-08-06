Уфимец решил искупаться на озере в неположенном месте и скончался

Очевидцы вытащили мужчину на берег и вызвали медиков. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе.

В Уфе в парке Якутова местный житель решил искупаться в Солдатском озере, на котором нет специально оборудованного пляжа. Как сообщили очевидцы, после того, как мужчина полез в воду, ему резко стало плохо. Пострадавшего вытащили на берег случайные прохожие, после чего вызвали скорую помощь. Несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался на месте. Ранее в Башкирии в озере утонул 30-летний мужчина, после чего его тело извлекли спасатели. Как сообщили в МЧС, местный житель купался в неположенном месте.

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