Житель Башкирии решил вплавь скрыться от полиции и утонул в Белой

О том, что предшествовало утоплению мужчины на реке Белая в Стерлитамаке рассказала в соцсетях Айгуля Яппарова в соцсети 7 августа.

Вечером 7 августа в Стерлитамаке на реке Белая утонул мужчина. О происшествии сообщало региональное МЧС, уточнив, что тело мужчины разыскивают водолазы, а личность его устанавливается. Было вчера сделано и уточнение о том, что пляж не был оборудован для купания. Сегодня, 8 августа появились шокирующие подробности произошедшего. Выяснилось, что погибший в одежде бросился в воду завидев людей в полицейской форме, которые приехали на реку для того, чтобы проверить документы у отдыхающих, которые сопровождают отдых распитием спиртных напитков. Зашёл в воду где оборудован городской пляж в джинсовых бриджах и резиновых черных шлепках и поплыл через буйки в сторону где плавают отдыхающие на катамаранах.Айгуль Яппарова Айгуль Яппарова полагает, что мужчина завидел полицию и с целью скрыться от правоохранителей направился на другой берег, однако не доплыл. Также женщина приложила фото этого места с указанием точки, где и произошла беда. Многие видели, как он плыл по реке в сторону того берега и в один момент он просто пошёл ко дну и не выплыл. После того, как его не стало видно в поле зрения отдыхающих, кто-то обратился к полицейским и один из полицейских поплыл на катере с мужчиной до того места где исчез мужчина, но к сожалению мужчина так и не выплыл наверх воды и они вернулись обратно к берегу.Айгуль Яппарова По словам Яппаровой мужчине очевидцы кричали, чтобы он возвращался, но он либо не слышал, либо не хотел слышать этого. Одна девушка с ребёнком мне сказала, что обращалась к госслужащим, но они не отреагировали вовремя и за какие-то пару минут ушёл человек в неизвестном направлении.Айгуль Яппарова На берегу мужчина оставил носовой платок, в который завернул сигареты, телефон и немного денег, все это теперь предстоит изучить правоохранителям. Скажите пожалуйста где были спасатели в этот момент? И как так произошло, что человек на глазах у всех ушёл ко дну?Айгуль Яппарова В это же время в сообщении МЧС о гибели мужчины на воде сообщалось, что пляж для купания не был оборудован. Сегодня, 8 августа в 12:29 в региональном МЧС сообщили о том, что тело погибшего было найдено водолазами и извлечено из реки.

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