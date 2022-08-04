Стали известны самые популярные пляжи среди жителей Уфы

Стало известно, какие уфимские пляжи пользуются наибольшей популярностью среди жителей и гостей города. Данные о количестве посетителей мест летнего отдыха публикует УГЗ Уфы.
Так, в тройку лидеров по числу посетителей в этом году открывает пляж «Берег солнца»в Октябрьском районе Уфы, который посетил 24,7 тысяч человек. На втором месте — пляж «Солнечный» в Кировском районе башкирской столицы с 32,4 тысячами посетителей. На первом месте с большим отрывом расположился парк «Кашкадан"в уфимском микрорайоне Сипайлово, который посетили 58 тысяч человек.
Всего же, согласно данным ведомства, число отдыхающих на уфимских пляжах отдохнуло порядка 188 тысяч человек.
Отметим, что ранее жители Сипайлово сообщали о том, что озеро «Кашкадан» в одноимённом парке покрылось тиной спустя несколько дней после того, как парк презентовали уфимцам после многолетней реконструкции. Ситуацию с зазеленевшим озером Mkset прокомментировали в уфимской администрации.
Напомним, что 25 июля сити-менеджер Ратмир Мавлиев сообщил, что озеро официально доступно для купания. Также ранее жительница Уфы поделилась с читателями своими впечатлениями от купания в озере обновлённого парка. Её рассказ можно прочитать здесь.