На новом пляже на озере Кашкадан в Уфе едва не утонул отдыхающий

Мужчина был на волоске от смерти и даже не смог ухватиться за спасательный круг, спасателям пришлось тащить его на берег вплавь, сообщили в пресс-службе УГЗ города Уфы.

На одном из самых популярных пляжей Уфы, на пляже озера Кашкадан в уфимском Сипайлово едва не произошла трагедия. Как это часто бывает беду едва не спровоцировало употребление горячительных напитков перед купанием. Так и вчера 37-летний уфимец с компанией принял на грудь и решил продемонстрировать свое мастерство пловца. Причем вслед покачивающиеся смельчаки получили предупреждение от спасателей, которые попросили мужчин быть осторожнее и не заплывать на глубину. Надо полагать предупреждение было проигнорировано, что едва не стоило жизни одному из компании. Спасатели продолжили наблюдение за компанией и не зря, они увидели как 37-летний пловец начал захлебываться и поспешили на помощь. Мужчина уже настолько ослаб, что не смог ухватиться за спасательный круг и спасатели были вынуждены вплавь доставить горе-пловца на берег. На берегу же мужчине вновь стало хорошо, да так, что даже от медпомощи он отказался.

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