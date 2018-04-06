Mitsubishi отзовет из России 86,6 тыс авто из-за подушек безопасности
Сегодня, 15:24Общество
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Официальный представитель производителя Mitsubishi на рынке России, компания ООО «MMC Рус», в добровольном порядке отзывает из нашей страны 86620 машин. Речь идет об автомобилях марки Mitsubishi Outlander.
Причиной тому послужило неправильное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах заменят подушки безопасности, сообщил портал rns.online.
Отзывать будут машины, проданные с февраля 2007 по июнь 2012 года с VIN-кодами.
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