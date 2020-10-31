В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заразились 293 человека

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заразились 293 человека

Вчера, 14:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
По данным регионального Министерства здравоохранения, в Башкирии за прошедшие сутки 293 человека заболели внебольничной пневмонией. С тем же диагнозом выписаны 311 человек.

За минувшие сутки 90 жителей Башкирии заболели коронавирусом. Сейчас в стационарах лечатся 224 человека, из них 12 пациентов в тяжелом состоянии, двое на ИВЛ. Лечатся в домашних условиях 736 человек. Выздоровели всего 110 пациентов.

Напомним, сегодня стало известно о еще одном пациенте, скончавшимся от коронавируса. Ею стала 69-летняя жительница города Уфы. По данным Минздрава, среди сопутствующих заболевании у неё была обнаружена гипертоническая болезнь третьей стадии, сахарный диабет, ангиопатия и нейропатия.

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