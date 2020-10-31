В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заразились 293 человека

За минувшие сутки 90 жителей Башкирии заболели коронавирусом. Сейчас в стационарах лечатся 224 человека, из них 12 пациентов в тяжелом состоянии, двое на ИВЛ. Лечатся в домашних условиях 736 человек. Выздоровели всего 110 пациентов.