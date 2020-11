В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заразились 293 человека

По данным регионального Министерства здравоохранения, в Башкирии за прошедшие сутки 293 человека заболели внебольничной пневмонией. С тем же диагнозом выписаны 311 человек.

За минувшие сутки 90 жителей Башкирии заболели коронавирусом. Сейчас в стационарах лечатся 224 человека, из них 12 пациентов в тяжелом состоянии, двое на ИВЛ. Лечатся в домашних условиях 736 человек. Выздоровели всего 110 пациентов. Напомним, сегодня стало известно о еще одном пациенте, скончавшимся от коронавируса. Ею стала 69-летняя жительница города Уфы. По данным Минздрава, среди сопутствующих заболевании у неё была обнаружена гипертоническая болезнь третьей стадии, сахарный диабет, ангиопатия и нейропатия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter