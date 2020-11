Пульмонолог министерства здравоохранения России сообщил, что 30-40% тестов на Covid-19 дают ошибки.

На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 19 404 россиян. При этом выздоровели 12 238 человек. За прошедшие сутки подтверждено 292 летальных исхода. Большинство по-прежнему остаётся в Москве и Санкт-Петербурге. Там от Covid-19 скончались 67 и 26 пациентов соответственно. За последние сутки в России проведено 570 тысяч тестов, за весь период пандемии — более 63 миллионов. В данное время на лечении находятся 405 318 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter