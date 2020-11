Ученые рассказали, что количество зарегистрированных случаев заражения новым вирусом в мире превысило сорок восемь миллионов.

По сообщению газеты “Известия”, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило сорок восемь миллионов с начала пандемии. за этот же период вылечилось больше тридцати миллионов человек, а умерло от осложнений 1 224 111 пациентов. Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Америке - здесь количество пациентов с диагностированным коронавирусом превысило девять миллионов.

