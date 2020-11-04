В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии зараженных коронавирусом

В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии зараженных коронавирусом

Вчера, 16:01ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В Башкирии число пациентов в тяжелом состоянии осталось таким же, как было вчера.

Сегодня, 4 ноября, Минздрав Башкирии опубликовал уточненную информацию о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом.

По данным ведомства, в стационарах находятся на лечении 261 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Из них в реанимации, как и вчера, находятся 17 человек в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторное лечение проходят 529 человек, состояние которых позволяет лечиться вне стационара.

Выписаны за сутки 208 вылечившихся пациентов.

Один пациент скончался, им оказалась 42-летняя уфимка.

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