В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии зараженных коронавирусом

Сегодня, 4 ноября, Минздрав Башкирии опубликовал уточненную информацию о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом.
По данным ведомства, в стационарах находятся на лечении 261 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Из них в реанимации, как и вчера, находятся 17 человек в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ.
Амбулаторное лечение проходят 529 человек, состояние которых позволяет лечиться вне стационара.
Выписаны за сутки 208 вылечившихся пациентов.
Один пациент скончался, им оказалась 42-летняя уфимка.