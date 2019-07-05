Фото: pxhere.com
Эмир ОАЭ подал на развод со сбежавшей в Великобританию женой
5 июля, 18:47Общество
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Дело о разводе премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума с его уехавшей в Лондон супругой Хайей бинт Аль-Хусейн передано в суд заочно.
Об этом стало известно 5 июля, сообщает газета «Известия».
На данный момент эмир требует от супруги развода и возвращения ему детей. Его жена в конце июня выехала из страны, забрав с собой семилетнего сына и одиннадцатилетнюю дочь. Она также увезла денежные средства в сумме 40 миллионов долларов.
Отмечается, что дело передано для рассмотрения президенту.
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