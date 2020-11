Плюс 97, умер 1. Минздрав сообщил новые данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Телеграм-канал правительства Башкирии сообщил последние данные о распространении коронавируса в республике.

Сегодня, 4 ноября, к общему числу жителей Башкирии, инфицированных коронавирусом, добавились еще 97 человек. Такие данные опубликовал телеграм-канал правительства Башкирии. Общее число людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 11 148. При этом вылечились от коронавируса 10 302 человека, в том числе 208 излечились от этого недуга по итогам минувших суток. К сожалению, пополнился список умерших жертв коронавируса. Скончался еще один человек. Общее число жителей Башкирии, умерших при наличии этого диагноза, составляет 56 человек. Более подробную информацию позднее предоставит региональный минздрав.

