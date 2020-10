В Башкирии за прошедшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 288 жителей республики, сообщает Минздрав.

На сегодняшний день из больниц выписались 276 пациентов. Минздрав также сообщил, что за девять месяцев зарегистрировано 23 112 случаев заболевания пневмонией. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показать составил 16 939 случаев. Также напомним, с января по сентябрь 2020 года от пневмонии скончались 1,5 тысячи человек. За девять месяцев прошлого года от болезни умерли 860 жителей Башкирии.

