В Японии отменили 300 авиарейсов из-за надвигающегося тайфуна
Сегодня, 19:28Общество
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В Японии из-за приближения мощного тайфуна «Конг-рэй» авиакомпании отменили около 300 внутренних рейсов, которые были запланированы на 4 октября.
Рейсы отменены в южной префектуре Окинава, потому что именно здесь должен пройти шторм. По прогнозам специалистов, тайфун затронет остров Кюсю и районы Южной Кореи. Об этом пишет газета «Известия».
Сейчас тайфун проходит южнее Окинавы и движется на северо-восток. В эпицентре стихии скорость ветра составляет 45 метров в секунду, а при порывах она достигает 60 метров в секунду.
Власти предупредили жителей Японии о сильном дожде и ветре, а также об оползнях и наводнениях, которые могут случиться в ближайшие дни.
В конце сентября на южную префектуру Окинава обрушился тайфун «Трами». В итоге пострадали более 100 человек, а без света остались 200 тысяч домов.
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