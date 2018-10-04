В Японии отменили 300 авиарейсов из-за надвигающегося тайфуна

Рейсы отменены в южной префектуре Окинава, потому что именно здесь должен пройти шторм. По прогнозам специалистов, тайфун затронет остров Кюсю и районы Южной Кореи. Об этом пишет газета «Известия».

Сейчас тайфун проходит южнее Окинавы и движется на северо-восток. В эпицентре стихии скорость ветра составляет 45 метров в секунду, а при порывах она достигает 60 метров в секунду.

Власти предупредили жителей Японии о сильном дожде и ветре, а также об оползнях и наводнениях, которые могут случиться в ближайшие дни.