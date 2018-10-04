Пенс публично обвинит Китай во вмешательстве во внутренние дела

Американский чиновник намерен сделать заявление, в котором прозвучат обвинения в адрес Китая о вмешательстве во внутренние дела США. Об этом пишет RNS.

Зарубежные СМИ привели некоторые отрывки из предстоящего выступления американского вице-президента. Так Майк Пенс расскажет собравшимся о быстром наращивании Китаем военной группировки в своих прибрежных районах. Пекин обвинят в даче взяток в виде займов финансово уязвимым странам. Власти США считают, что Поднебесная оказывает влияние на американские СМИ и различные аналитические центры.

Вице-президент США добавит, что Китай старается влиять на внутренние дела США, существеннее чем Россия два года назад. Источник Пенса в американской разведке сообщил ему, что деятельность Москвы просто меркнет в сравнении с действиями Пекина в США. Китай пользуется в Америке услугами «тайных активистов», а также использует и другие «рупоры пропаганды». Пекин пытается изменить восприятие населением США своей политики.