Правительство Франции рассматривает вопрос о продаже акций Air France

Сейчас 14,3% акций перевозчика находится в собственности у правительства. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».

С февраля по март нынешнего года работники Air France бастовали. Речь идет об авиадиспетчерах, бортпроводниках, стюардессах и летчиках. Во время забастовки финансовые потери Air France достигли 296 миллионов евро.

Служащие французского авиаперевозчика требуют от своего работодателя повысить зарплаты на 6%. Индексация последних не осуществлялась с 2011 года, после введения плана жесткой экономии. Профсоюзы посчитали, что за прошедшее время Air France поправила свое материальное благополучие.