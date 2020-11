Радий Хабиров раскритиковал работу подрядчиков проекта «Башкирские дворики»

Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве республики приняли решение о расторжении контрактов с подрядчиками программы «Башкирские дворики».

Глава республики Радий Хабиров оценил работу в прошлом году на «троечку с минусом». Те организации, которые в этом году не справились, я их не хочу больше видеть в следующем году. У нас очередь стоит, люди уже научились делать, появляется большое количество подрядных организаций, сказал Хабиров. Он также добавил, что ему поступают жалобы от жителей Стерлитамака, чьи дворы не до конца доделаны. Радий Хабиров поручил подготовить промежуточный доклад о благоустройстве дворов в 2020 году и о планах на 2021 год. Напомним, 29 сентября на оперативном совещании в администрации Уфы заммэра Радмил Муслимов пригрозил подрядчику проекта «Башкирские дворики» расторжением контракта из-за срыва сроков сдачи объектов.

