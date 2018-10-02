Возрастные ограничения мешают детям читать классику

Всему виной пометка о возрастном ограничении на продукции. Об этом второго октября пишет газета «Известия».

Шесть лет назад в России вступил в силу Федеральный закон о защите детей от вредной для их здоровья и развития информации. Он предусматривает обязательную маркировку произведений искусства, книг, фильмом, телепередач и концертных мероприятий информацией об ограничении по возрасту. Возрастных категорий в России пять: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+».

Во время реализации законопроекта пометка «16+» или «18+» была поставлена на ряд произведений классиков. В качестве примера здесь можно привести произведения Есенина и Маяковского. То же относится и к мультфильмам киностудии Disney.

Эксперты аналитической компании «Невафильм Research» провели исследование и выяснили, что в 2014 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждую четвертую иностранную кинокартину. В 2017 году число рекомендованных детям зарубежных фильмов сократилось до каждого десятого. Похожая ситуация складывается и с маркировкой «+18». В последнее время она стала появляться на различной продукции на много чаще.

Недавно в Екатеринбурге 17-летней девушке не продали книги со стихами Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского. На сборниках стояла пометка «+18». Школьница побывала в трех магазинах, но нигде не смогла купить необходимую ей литературу. В каждой торговой точке продавцы ссылались на закон, заявляя, что «детям эту литературу покупать нельзя». Книги девушке были необходимы для выполнения школьного домашнего задания. Школьница пришла к выводу, что ей «нельзя культурно развиваться».

Сотрудники кинотеатров отказываются пускать подростков на фильмы с пометкой «+18». Посетить такой сеанс молодые люди могут лишь в сопровождении родителей.