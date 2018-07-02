В Европе продолжается противостояние между мясниками и вегетарианцами

Веганство — это крайняя форма вегетарианства. Его приверженцы идут на радикальные действия против владельцев мясных лавок и мест общепита, где подают мясные блюда. Об этом второго июля пишет газета «Известия».

Несколько дней назад во Франции местная Федерация мясников потребовала от властей предоставить своим членам защиту от агрессивных вегетарианцев. В последние месяцы в стране участились случаи нападений на мясные лавки. Злоумышленники бьют стекла магазинов и пишут на их стенах угрозы. То же самое наблюдается не только во Франции, но и по всей Европе. Люди, употребляющие в пищу мясо, жалуются на проявление в отношении их агрессии со стороны веганов.

Глава Федерации мясников Франции Жан-Франсуа Гиярд отметил, что веганы насильно навязывают обществу свой образ жизни и идеологию.

Гиярд потребовал признать такие действия одной из форм терроризма. Так лишь в одном Лилле вандалы повредили семь мясных лавок. Одна из девушек-веганов написала в соцсети, что ей не жалко продавца мяса, который погиб в одном из недавних терактов. Автор поста отметила, что погибший был сам убийцей и его смерть вполне справедлива. Сейчас на девушку возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Ей грозит семь лет тюрьмы либо штраф в размере 100 000 евро.

Атакам подвергаются мясники и в Великобритании. В городе Эшфорд находится мясная лавка Marlow Butchers. Семье, владеющей заведением на протяжении 50 лет, постоянно приходят угрозы. На витринах магазина появляются неприличные надписи. В последнее время веганы угрожают сжечь торговую точку. Предположительно, это делают члены организации «Фронт освобождения животных».

В Италии на местном телевидении сразу несколько поваров довольно резко высказались в адрес веганов. Один кулинар назвал их сектантами, а другой заявил, что с удовольствием убил бы их всех.