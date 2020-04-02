Венесуэла поддержала заявления США о борьбе с наркотрафиком

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В МИДе Венесуэлы поддержали заявления США о дополнительных мерах по защите границ от наркотрафика. Кроме этого, ведомство объявило о готовности идти на сотрудничество для сдерживания преступных группировок.
Об этом сказано в Twitter-публикации главы МИДа Хорхе Ареасы, сообщает газета «Известия» 2 апреля.
По словам дипломата, Соединенные Штаты впервые за десять лет готовы принять решительные меры по защите от наркотрафика. Он также напомнил, что основная доля наркобизнеса успешно развивается в Колумбии, которая является историческим союзником США.
Ареаса подчеркнул, что Венесуэла готова оказать содействие для сдерживания наркоторговли и других преступных группировок в регионе.
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