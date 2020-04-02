В Пермском крае умер второй пациент с COVID-19

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Уже второй пациент, зараженный коронавирусом, умер в Пермском крае.
Об этом стало известно 2 апреля, сообщает газета «Известия».
По последним данным, в Пермском крае подтверждено 14 случаев заражения COVID-19. Отмечается, что 11 пациентов проходят лечение, один выздоровел и двое умерли. Кроме этого, свыше 3,5 тысяч человек находятся под наблюдением.
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