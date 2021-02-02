P.S. Мы не можем не упомянуть о еще одном эпизоде, который касается потерпевших. По окончании первой части сегодняшнего заседания Марина Яшина подошла к корреспонденту Mkset и жестко произнесла: «А тебе я советую, чтобы такие же „хорошие парни“ встретили тебя в подъезде». Спервы мы восприняли эту фразу как отдаленное последствие трагедии, пережитой этой женщиной. Но в начале второго заседания повторилась похожая сцена. Марина Юрьевна громко произнесла, обращаясь к нашему журналисту: «Моё пожелание написать не забудьте». После консультаций с юристами мы решили выполнить её просьбу. Уточняем, что её слова записаны на диктофон. В случае необходимости они могут быть представлены тоже как своего рода попытка давления на журналиста при выполнении им своих профессиональных обязанностей. Кстати, как и скриншоты переписки с одной из ее дочерей.