Роскачество протестировало женские туфли на безопасность

Газета «Известия» пишет, что для контрольной закупки было выбрано 25 пар классических женских туфель следующих марок: Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ COLLECTION и Zenden. Проверку проводили по 17 критериям: натуральность кожи, токсичность, качество пошива, прочность (у туфлей открывали каблуки и подошву) и другие.

Результаты тестирования показали что 24 образца являются нетоксичными и изготовлены из натурального материала. Проверку не прошла турецкая марка Alba, которая поставляет туфли из кожзама. С результатами анализа на токсичность все гораздо лучше — здесь безопасными оказались все заявленные образцы и 11 китайских марок. Вместе с тем, эксперты заключили, что не всегда дорогостоящая обувь оказывается лучшей по качеству. 50% лучших туфель по цене были ниже 5 тысяч рублей. Лучшими были признаны итальянские туфли TJ COLLECTION за 5990 рублей.