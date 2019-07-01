Ясинский стал главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
1 июля, 14:46ОбществоФото: wikimedia.org
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Новым директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка назначен Илья Ясинский.
Он сменил на данном посту Юрия Полупанова. Об этом информирует RNS.
Приказ о назначении Ясинского главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля подписал председатель Банка России. Ранее Ясинский трудился в должности заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Исполняющим обязанности директора Департамента с 14 июня был первый замдиректора Игорь Дворянчиков.
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