Ясинский стал главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ

Он сменил на данном посту Юрия Полупанова. Об этом информирует RNS.

Приказ о назначении Ясинского главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля подписал председатель Банка России. Ранее Ясинский трудился в должности заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Исполняющим обязанности директора Департамента с 14 июня был первый замдиректора Игорь Дворянчиков.