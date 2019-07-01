Фото: pxhere.com
В Тулуне жителям раздают хлеб
1 июля, 16:44Общество
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Жителям затопленного паводком города Тулун Иркутской области раздают хлеб, испеченный на мобильной хлебопекарне.
Сообщение об этом появилось 1 июля на сайте регионального правительства, информирует газета «Известия».
Отмечается, что мини-предприятие было доставлено на место военными. Просьба о содействии была направлена в Центральный военный округ губернатором региона Сергеем Левченко.
Помимо этого, решается вопрос ежедневной доставки в Тулун нескольких тысяч булок хлеба из Заларинского района.
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