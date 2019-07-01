Стоимости нефти марки WTI переступила порог в 60 долларов

Последний раз стоимость черного золота марки WTI была более 60 долларов 23 мая текущего года. Об этом информирует RNS.

Первого июля цена нефти сорта WTI продолжала оставаться выше 60 долларов за баррель всего несколько часов. Довольно быстро ее стоимость опустилась до 59,98 доллара.