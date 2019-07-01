Фото: pxhere.com
Стоимости нефти марки WTI переступила порог в 60 долларов
1 июля, 14:44Общество
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В понедельник утром цена сентябрьских фьючерсов на нефть сорта WTI выросла до 60,59 долларов за бочку.
Последний раз стоимость черного золота марки WTI была более 60 долларов 23 мая текущего года. Об этом информирует RNS.
Первого июля цена нефти сорта WTI продолжала оставаться выше 60 долларов за баррель всего несколько часов. Довольно быстро ее стоимость опустилась до 59,98 доллара.
Нефть марки Brent сегодня продавали по 66,56 доллара за бочку. Именно столько составили сентябрьские фьючерсы.
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