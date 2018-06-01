За год Россия транспортировала через Болгарию 16,4 млрд кубометров газа

«Голубое топливо» шло в Грецию, Македонию и Турцию. Об этом пишет портал rns.online.

В среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Кабинета министров Болгарии Бойко Борисовым. Стороны поговорили дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере. Болгария может стать одним из направлений строительства продолжения газопровода «Турецкий поток».