За год Россия транспортировала через Болгарию 16,4 млрд кубометров газа
Сегодня, 16:57Общество
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За 2017 год общий объем экспорта российского газа по территории Болгарии достиг 16,4 миллиарда кубометров.
«Голубое топливо» шло в Грецию, Македонию и Турцию. Об этом пишет портал rns.online.
В среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Кабинета министров Болгарии Бойко Борисовым. Стороны поговорили дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере. Болгария может стать одним из направлений строительства продолжения газопровода «Турецкий поток».
Несколько недель назад замглавы правления компании «Газпром» Александр Медведев заявил, что маршрут продолжения «Турецкого потока» для транзита «голубого топлива» европейским потребителям будет определен в скором времени.
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