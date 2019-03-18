Лекарства от стенокардии оказались опасными для сердца

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Речь идет о нифедипине, с которым нельзя перебарщивать.
Кардиологи выяснили, что препараты от стенокардии, в составе которых содержится нифедипин, могут быть опасными для сердца и вызвать его полную остановку, сообщают «Новые известия» со ссылкой на телеканал «360».
Высокие дозы нифедипина могут остановить сердце, когда пациент ожидает всего лишь избавиться от излишнего сердцебиения. В тоже время, если в лекарстве вместо нифедипина есть дигиропиридин и амлодипин, бояться за жизнь не стоит.
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