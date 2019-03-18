Лекарства от стенокардии оказались опасными для сердца

Кардиологи выяснили, что препараты от стенокардии, в составе которых содержится нифедипин, могут быть опасными для сердца и вызвать его полную остановку, сообщают « Новые известия » со ссылкой на телеканал «360».

Высокие дозы нифедипина могут остановить сердце, когда пациент ожидает всего лишь избавиться от излишнего сердцебиения. В тоже время, если в лекарстве вместо нифедипина есть дигиропиридин и амлодипин, бояться за жизнь не стоит.