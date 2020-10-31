Что нужно обязательно сделать в полнолуние? Советы астролога

Важно следить за своими эмоциями, не перегружать физически и не перетруждать себя. Стоит снисходительнее быть в общении, так как далеко не все спокойно проживают дни лунной активности, предупредила астролог. В этот период не стоит начинать проекты, инвестировать, заключать сделки и договоры, устраиваться на работу, проходить собеседования, делать операции. В этот день повышается риск аварий на дорогах, а также вероятность несчастных случаев, поэтому рекомендуется быть особенно внимательным и осторожным.