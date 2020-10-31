Что нужно обязательно сделать в полнолуние? Советы астролога

Что нужно обязательно сделать в полнолуние? Советы астролога

Вчера, 16:49ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В этом году ночь с 31 октября на 1 ноября будет уникальной. Нас ждет одно из самых значимых астрономических событий года — Голубое Полнолуние.

Голубая луна – это редкое небесное явление, кроме того, этот день является необычным и с точки зрения астрологов. 31 октября – время загадывать желания, кроме того, можно привлечь деньги в дом. Что еще следует делать, а от чего лучше воздержаться, рассказала астролог Елена Данилова.

Что делать нельзя?

Важно следить за своими эмоциями, не перегружать физически и не перетруждать себя. Стоит снисходительнее быть в общении, так как далеко не все спокойно проживают дни лунной активности, предупредила астролог. В этот период не стоит начинать проекты, инвестировать, заключать сделки и договоры, устраиваться на работу, проходить собеседования, делать операции. В этот день повышается риск аварий на дорогах, а также вероятность несчастных случаев, поэтому рекомендуется быть особенно внимательным и осторожным.

Что нужно сделать обязательно?

Проведите день с пользой и удовольствием: включите в список отдых, уход за собой, занятие любимым делом, общение с родными.

Как загадать желание в голубую луну?

Астрологи советуют загадывать желания и манифестировать только то, что вы действительно хотите. В эту ночь вселенная может исказить ваше желание и вы получите совсем не то, что нужно. Помните, что полнолуние переворачивает все с ног на голову.

Можно выйти на улицу, встать так, чтобы лунный свет падал на вас, и проговорить своё желание, сообщить его ночному светилу и попросить помощи в его исполнении. Главное быть уверенным в том, что оно сбудется. Многие проводят ритуалы на привлечение денег в свою жизнь.

Полнолуние в знаке Овна подразумевает четкость поставленных целей и проявления упорства в их достижении. Однако не торопитесь бежать и достигать цели. В период полнолуния нельзя проявлять активных действий и начинать что-то новое. Поэтому подождите несколько дней.

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