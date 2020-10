Астрологи составили точный гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября

Уже завтра Дев ждет плодотворная работа, а вот Львам лучше отдохнуть. Узнайте, к чему приведет вас этот день.

Овен Любые начинания будут благоприятными, ведь они принесут отличный результат. Плодотворная деятельность также порадует важной встречей и долгожданным известием. Но мир не бывает совершенным, в прочем как и люди в нем. Могут появиться в вашем окружении недостойные личности, которые будут угрожать вашему благополучию. Стоит быть осторожным и бдительным. Телец Новый день сделает Тельцов бескомпромиссными и частично агрессивными. Это будет положительным моментом в ведении бизнеса, но чревато последствиями при общении с близкими людьми. В этот день Тельцы будут без разбору защищать тех, кто кажется им несправедливо обиженным. Близнецы Излишняя внимательность может спровоцировать ухудшение отношений с окружающими, а потому стоит сдерживать себя, воспринимая ошибки и недочеты как должное. Лучше всего сконцентрироваться на собственных трудовых обязанностях или бытовых проблемах, чтобы столь же скрупулёзно противостоять лично допускаемым ошибкам. Рак День располагает к тому, чтобы Раки как можно больше общались, не обделяя вниманием никого. Что касается собеседников, то они обязательно найдутся. Если какая-то поступающая информация будет казаться вам неинтересной – проявите уважение: выслушайте и прокомментируйте. Лев Профессиональная деятельность будет активной, а главное принесет свои плоды. Любые начинания будут успешными, а главное мгновенно порадуют своими результатами. Покупки также порадуют, особенно удачными будут крупные приобретения. Дева Сегодня Деве стоит посвятить себя работе, у нее будет немало хороших возможностей и много сил для достижения своих целей. Сегодня она преуспеет во многом, сделает больше, чем делала обычно. Весы Сегодня независимость других людей может оказать значительное влияние на представителей знака. Именно это подтолкнет Весов к нестандартному поведению. Не стоит поддаваться своим импульсам, заранее предугадывать ход своих действий и событий. Могут возникнуть сложности в общении с людьми, из-за оригинальности и справедливости Весов. Скорпион Сегодня Скорпиону стоит пересмотреть свои задумки на будущее. Рассчитывать следует только на себя. Не нужно надеяться на людей из близкого окружения. Возникнут бытовые трудности, но Скорпион быстро с ними управится. Прислушайтесь к советам друзей и коллег, они дадут дельные советы. Стрелец Сегодня Стрельцу необходимо проявить осторожность и внимательность в своей деятельности. Будет избыточная энергия в этот день, которая разрушительно скажется на обстоятельствах. Могут возникнуть ссоры как с друзьями, так и с любимым человеком. Козерог В этот день будет удачной профессиональная деятельность. Козерог сможет сделать больше, чем обычно. Предвидится поездка или служебная командировка. Не у всех Козерогов дальние поездки будут удачными. Водолей Благоприятный день для сюрпризов и подарков судьбы. Стоит ожидать большую удачу, а также произойдет встреча с хорошим человеком, который станет близким и самым родным (правда таковым он станет не сразу). Рыбы Сегодня намеченные цели реализуются. Даже те замыслы, которые давно были только в мечтах, сегодня осуществятся. Стоит ожидать хороших вестей. Можно отправляться в отпуск.

