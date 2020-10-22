Астрологи составили точный гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября

Любые начинания будут благоприятными, ведь они принесут отличный результат. Плодотворная деятельность также порадует важной встречей и долгожданным известием. Но мир не бывает совершенным, в прочем как и люди в нем. Могут появиться в вашем окружении недостойные личности, которые будут угрожать вашему благополучию. Стоит быть осторожным и бдительным.