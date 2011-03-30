Криминальный квартет из чиновников мэрии Баймака нарубил дров на 4 млн рублей
В более чем четыре миллиона рублей оценивается ущерб, нанесенный лесному фонду страны преступной четверкой, состоящей из депутата Баймакского райсовета и одновременно руководителем лесничества, чиновника средней руки мэрии Баймака, заместителя главы местной администрации и коммерсанта, придумавшего как обогатиться с помощью влиятельных друзей. Бизнесмен, занимавшийся лесозаготовками, завладел паспортными данными 54 жителей Башкирии и оформлял на них лесные участки, где безнаказанно валил деревья ценных пород.
Понятно, что без «крыши» в лице специалиста местной администрации, вице-мэра Баймака и представителя лесничества, предприниматель эту аферу бы не осилил. Заместитель главы администрации подписывал распоряжения об отводе участков для рубки, не проверяя наличие необходимых документов и без соблюдения порядка рассмотрения обращений. Так что теперь перед судом будут отвечать все участники криминальной схемы – 49-летний депутат, 25-летний чиновник и 27-летний бизнесмен обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, а 46-летний замглавы баймакской мэрии – в халатности.
Как рассказали «МКС» в пресс-службе башкирского следственного комитета, незаконные действия криминального квартета причинили лесному фонду России ущерб на сумму более 4,6 млн рублей. На время следствия суд отстранил чиновников местной администрации и руководителя лесничества от работы, а позже проштрафившиеся госслужащие сами написали заявления об увольнении.
В ближайшее время баймакский суд рассмотрит дело криминальных лесорубов. Бизнесмену, бывшему руководителю лесничества и специалисту местной администрации по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») грозит до двух лет лишения свободы, а экс-вице-мэру Баймака по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») год исправительных работ. Кроме того, суд может лишить чиновников, совершивших должностные преступления, права работать на государство.
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