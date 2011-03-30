Криминальный квартет из чиновников мэрии Баймака нарубил дров на 4 млн рублей

Понятно, что без «крыши» в лице специалиста местной администрации, вице-мэра Баймака и представителя лесничества, предприниматель эту аферу бы не осилил. Заместитель главы администрации подписывал распоряжения об отводе участков для рубки, не проверяя наличие необходимых документов и без соблюдения порядка рассмотрения обращений. Так что теперь перед судом будут отвечать все участники криминальной схемы – 49-летний депутат, 25-летний чиновник и 27-летний бизнесмен обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, а 46-летний замглавы баймакской мэрии – в халатности.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе башкирского следственного комитета, незаконные действия криминального квартета причинили лесному фонду России ущерб на сумму более 4,6 млн рублей. На время следствия суд отстранил чиновников местной администрации и руководителя лесничества от работы, а позже проштрафившиеся госслужащие сами написали заявления об увольнении.