Зульфира Акбашева покидает пост руководителя УФАС Башкирии

Зульфира Акбашева все-таки покидает пост руководителям регионального управления ФАС. Она уволена в связи с достижением максимального возраста для этой должности. Уходить на пенсию она, по-видимому, не собирается. Сегодня стало известно, что она будет работать в аппарате ФАС в Москве.

О том, что Акбашева покидает свой пост сообщает телеканал БСТ. Как следует из сообщения, она сама заявила об этом на оперативном совещании в правительстве республики.

- Увольнение связано с достижением госслужащим предельного возраста, - говорится в сообщении. - Продолжать работу Зульфира Акбашева будет в Центральном аппарате ФАС России. По неофициальной информации, она займёт должность советника руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Напомним, в начале мая Акбашева опровергла слухи о своем увольнении. Сегодня она для комментариев пока недоступна.

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