«Единая Россия» не поддержала отмену коммунальных платежей для ветеранов в Башкирии

Инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ вынесли члены партии КПРФ, но из-за недостаточной поддержки она была отменена. Фракция «Единой России» практически в полном составе не стала голосовать за выдвинутый проект. В число тех, кто не проголосовал за инициативу вошли Зариф Байгускаров, Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева и глава регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров.
По словам Ахмадинурова, главная проблема ветеранов — дефицит внимания и заботы. Он считает, что выдвинутый закон является популистским и инициатива коммунистов не улучшила бы жизнь ветеранам.